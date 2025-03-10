Хави: поколение сборной 2008-2012 изменило историю испанского футбола

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о значимости побед сборной на двух Евро и чемпионате мира.

«Раньше победа испанского игрока на чемпионате мира была утопией. Это была честь, оказанная итальянцам, немцам, бразильцам, аргентинцам.

С началом поколения 2008-2012 годов мы изменили этот менталитет. Ранее выход в четвертьфинал уже был достижением.

Сегодня, если мы не победим, это будет похоже на провал. Мы сменили историю испанского футбола. Эту команду будут помнить вечно», – приводит слова Хави AS.

Напомним, в период с 2008 по 2012 годы испанская команда выиграла все три крупных турнира кряду. Сначала подопечные Висенте дель Боске выиграли Евро-2008, затем стали победителями чемпионата мира-2010, после чего завоевали Евро-2012.

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