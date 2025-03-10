Андрей Лунин крикнул в сторону легенды «Реала» Модрича в перерыве матча с «Райо Вальекано»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин эмоционально отреагировал на игру игроков своей команды в перерыве матча Ла Лиги с «Райо Вальекано», проходившем вчера, 9 марта.

Лунин пропустил гол в раздевалку. Украинский вратарь был взбешён, что его партнёры позволяли футболистам соперника наносить много ударов из-за пределов штрафной, сообщает Defensa Central. «Вам нужно блокировать эти удары», – прокричал Лунин в сторону Луки Модрича и Орельена Тчуамени в раздевалке после первого тайма.

Напомним, матч в итоге завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского гранда. Голы в свой актив записали Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

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