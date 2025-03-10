Андрей Лунин крикнул в сторону легенды «Реала» Модрича в перерыве матча с «Райо Вальекано»
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин эмоционально отреагировал на игру игроков своей команды в перерыве матча Ла Лиги с «Райо Вальекано», проходившем вчера, 9 марта.
Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:1 Диас – 45+2'
Лунин пропустил гол в раздевалку. Украинский вратарь был взбешён, что его партнёры позволяли футболистам соперника наносить много ударов из-за пределов штрафной, сообщает Defensa Central. «Вам нужно блокировать эти удары», – прокричал Лунин в сторону Луки Модрича и Орельена Тчуамени в раздевалке после первого тайма.
Напомним, матч в итоге завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского гранда. Голы в свой актив записали Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.
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