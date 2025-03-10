Форвард «Атлетико» может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может получить длительную дисквалификацию после удаления в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (1:2) за оскорбление арбитра.

Как сообщает Marca, согласно регламенту Ла Лиги, оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвёртому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Напомним, аргентинский форвард получил красную карточку на 87‑й минуте матча с «синими». При удалении с поля Корреа позволил себе ряд нецензурных выражений в адрес арбитра и его матери. Эти слова были внесены делегатом в протокол матча.