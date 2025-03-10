Форвард «Атлетико» может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи
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Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может получить длительную дисквалификацию после удаления в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (1:2) за оскорбление арбитра.
Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 75' 1:1 Арамбарри – 88' 2:1 Арамбарри – 90+2'
Удаления: нет / Корреа – 88'
Как сообщает Marca, согласно регламенту Ла Лиги, оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях к главному судье, помощникам, четвёртому судье, руководителям или спортивным властям, если это не является более серьёзным проступком, наказывается дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.
Напомним, аргентинский форвард получил красную карточку на 87‑й минуте матча с «синими». При удалении с поля Корреа позволил себе ряд нецензурных выражений в адрес арбитра и его матери. Эти слова были внесены делегатом в протокол матча.
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