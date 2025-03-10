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Give me Sport назвал лучшего вратаря в истории Лиги чемпионов

Give me Sport назвал лучшего вратаря в истории Лиги чемпионов
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Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов.

Первую строчку занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который вместе с «ротен» за карьеру дважды побеждал на турнире. За ним разместился культовый страж ворот «Реала» Икер Касильяс – четырёхкратный триумфатор главного еврокубка. Бронза досталась экс-голкиперу «Манчестер Юнайтед» Эдвину ван дер Сару.

На четвёртой строчке разместился Петр Чех, выступавший за «Челси», а итальянец Джанлуиджи Буффон, игравший за «Ювентус», занял пятое место. На шестое место поставили Виктора Вальдеса из «Барселоны».

Далее поочерёдно расположились Кейлор Навас, Оливер Кан, Дида, Тибо Куртуа и Алисон Бекер.

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом

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