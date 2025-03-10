Игрок «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение в матче с «Рубином»
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Футболист московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Рубином». Игра проходила 9 марта в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«Не знаю, что произошло в матче с «Рубином». Это футбол. В один день можем победить, а в другой — проиграть. Нам нужно держать концентрацию, свою игру. Впереди два важных матча — кубковый и с «Зенитом». Нам нужно сосредоточиться, забыть, что произошло, и постараться добиться большего», — сказал Маркиньос в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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