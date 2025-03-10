Игрок «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение в матче с «Рубином»

Футболист московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Рубином». Игра проходила 9 марта в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Не знаю, что произошло в матче с «Рубином». Это футбол. В один день можем победить, а в другой — проиграть. Нам нужно держать концентрацию, свою игру. Впереди два важных матча — кубковый и с «Зенитом». Нам нужно сосредоточиться, забыть, что произошло, и постараться добиться большего», — сказал Маркиньос в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.