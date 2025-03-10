Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Палмер играл с «Лестером», несмотря на болезнь

Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Палмер играл с «Лестером», несмотря на болезнь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что нападающий клуба Коул Палмер не тренировался перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:0) из-за плохого самочувствия. Палмер вышел в стартовом составе, сыграл 73 минуты и не реализовал 11-метровый.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 60'    

«Коул вчера не тренировался. Ночью ему было нехорошо, и он не готовился вчера, потому что всё ещё плохо себя чувствовал. Но сегодня утром он проснулся и попросил меня выйти на поле, потому что хотел помочь этому клубу сыграть в Лиге чемпионов.

Но в последние два дня он полностью выбыл из строя, не тренировался из-за жара и плохого самочувствия. Однако сегодня утром он попросился на игру, и это показывает, как игроки хотят привести клуб туда, где ему самое место», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Челси» обыграл бывшую команду Марески «Лестер» и вернулся в топ-4 АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android