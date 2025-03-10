Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Палмер играл с «Лестером», несмотря на болезнь

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что нападающий клуба Коул Палмер не тренировался перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:0) из-за плохого самочувствия. Палмер вышел в стартовом составе, сыграл 73 минуты и не реализовал 11-метровый.

«Коул вчера не тренировался. Ночью ему было нехорошо, и он не готовился вчера, потому что всё ещё плохо себя чувствовал. Но сегодня утром он проснулся и попросил меня выйти на поле, потому что хотел помочь этому клубу сыграть в Лиге чемпионов.

Но в последние два дня он полностью выбыл из строя, не тренировался из-за жара и плохого самочувствия. Однако сегодня утром он попросился на игру, и это показывает, как игроки хотят привести клуб туда, где ему самое место», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.