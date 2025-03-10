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Олег Корнаухов: «Спартак» не был готов к такому «Рубину»

Олег Корнаухов: «Спартак» не был готов к такому «Рубину»
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Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Возможно, «Спартак» не был готов к такому «Рубину». Это очень организованная команда, тренерская, но с каким желанием они вышли — выигрывать. Не просто перебить, а именно победить. Они показали один из лучших футболов в этом первенстве», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоялся накануне, 9 марта. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Рубина». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков. «Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах.

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