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Гасперини — о Лукмане: он сделал «Аталанту» великой, а «Аталанта» сделала великим его

Гасперини — о Лукмане: он сделал «Аталанту» великой, а «Аталанта» сделала великим его
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о нигерийском нападающем команды Адемоле Лукмане. Ранее у них был конфликт.

«Лукман стал фантастическим игроком, когда улучшил своё восприятие команды. Раньше у него был более индивидуальный подход. Он не был плохим парнем, но в основном концентрировался на индивидуальности. Он сделал «Аталанту» великой, а «Аталанта» сделала великим его. Я убеждён, что он может стать капитаном до конца сезона», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В нынешнем сезоне Лукман принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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