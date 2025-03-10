Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

«Мы чувствуем себя хорошо, потому что целью было набрать очки. Наш первый тайм мог закончиться со счётом 3:0, но мы закончили его 2:1. Во втором тайме все стало немного сложнее. Во второй половине у нас было два или три шанса. Пас Мбаппе на 3:1 и мяч от Винисиусв. На 75-й минуте счёт стал 2:1, и нам оставалось одно: хорошо обороняться и избегать проблем. Мы хорошо защищались и избегали проблем, но я понимаю, что болельщикам не понравилась последняя часть.

Мы должны помнить, что есть много команд, которые играли в Лиге чемпионов и которые вчера и сегодня не выиграли. «Интер» страдал с «Монцой», «Ливерпуль» — с «Саутгемптоном», «Байер» проиграл, «Бавария» уступила… очень сложно подготовиться к такой игре, особенно против такой команды, как «Райо», которая борется и играет с высокой интенсивностью. Повторюсь, первый тайм был очень хорошим», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.