«Зенит» стал лучшей атакующей командой 20-го тура РПЛ, объявлена статистика

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал отчёт по итогам 20-го тура РПЛ. Так, лучшей атакующей командой тура стал «Зенит», который лидирует сразу по четырём показателям.

«Зенит» совершил больше всех успешных действий в штрафной площади соперника (45) и больше всех обводок (31). Кроме того, сине-бело-голубые заняли первое место по ожидаемым голам (xG 3,47) и по скорости точных передач.

Единственный атакующий показатель, в котором «Зенит» уступил лидирующую позицию, — это удары по воротам. В этом аспекте лидирует ПФК ЦСКА, который нанёс 15 ударов.

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ обыграл воронежский «Факел» (2:0).