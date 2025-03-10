Пивоваров: когда Бителло не явился на сборы, его представитель вёл себя агрессивно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что агент игрока команды Бителло вёл себя агрессивно, когда футболист не прибыл на сборы.

«Когда Бителло не явился на сборы, мы общались с его представителем. Он вёл себя, мягко скажем, довольно агрессивно. Мы оставались в правовом поле, направляли ему претензии, просили объяснительные. Когда ответов на эти письма мы не получали, направили письмо во все бразильские клубы, что игрок обременён контрактом. Это связано с юридическими моментами, с «делом Диарра», там поменялось время доказательства по таким ситуациям. В тот же день Бителло взял билеты и прилетел», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.