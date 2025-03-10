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Пивоваров: когда Бителло не явился на сборы, его представитель вёл себя агрессивно

Пивоваров: когда Бителло не явился на сборы, его представитель вёл себя агрессивно
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что агент игрока команды Бителло вёл себя агрессивно, когда футболист не прибыл на сборы.

«Когда Бителло не явился на сборы, мы общались с его представителем. Он вёл себя, мягко скажем, довольно агрессивно. Мы оставались в правовом поле, направляли ему претензии, просили объяснительные. Когда ответов на эти письма мы не получали, направили письмо во все бразильские клубы, что игрок обременён контрактом. Это связано с юридическими моментами, с «делом Диарра», там поменялось время доказательства по таким ситуациям. В тот же день Бителло взял билеты и прилетел», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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