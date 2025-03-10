Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Анчелотти оценил игру Мбаппе в матче с «Райо Вальекано»

Тренер «Реала» Анчелотти оценил игру Мбаппе в матче с «Райо Вальекано»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление французского нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:1 Диас – 45+2'    

«Этот мяч кажется мне важным. Винисиус и Мбаппе забили два впечатляющих гола. До 70-й минуты они действовали очень хорошо, и у них были шансы сделать счёт 3:1. Когда я думаю, что мне нужно защищаться, я снимаю нападающих, для меня не проблема снять их. Я заменил их, Родриго тоже, ведь пригодится в игре в среду.

Мбаппе действовал очень хорошо, он забил эффектный гол. Он боролся, падал, чтобы получить мяч. Гол получился потому, что он пошёл получать мяч в полузащиту, а затем ускользнул от защиты своим движением. Это фантастический гол, он сделал всё очень хорошо», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android