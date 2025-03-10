Тренер «Реала» Анчелотти оценил игру Мбаппе в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление французского нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.
«Этот мяч кажется мне важным. Винисиус и Мбаппе забили два впечатляющих гола. До 70-й минуты они действовали очень хорошо, и у них были шансы сделать счёт 3:1. Когда я думаю, что мне нужно защищаться, я снимаю нападающих, для меня не проблема снять их. Я заменил их, Родриго тоже, ведь пригодится в игре в среду.
Мбаппе действовал очень хорошо, он забил эффектный гол. Он боролся, падал, чтобы получить мяч. Гол получился потому, что он пошёл получать мяч в полузащиту, а затем ускользнул от защиты своим движением. Это фантастический гол, он сделал всё очень хорошо», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
- 10 марта 2025
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