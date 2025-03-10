Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На таком поле тяжело забить два гола». Тренер «Родины» высказался о ничьей с «Енисеем»

«На таком поле тяжело забить два гола». Тренер «Родины» высказался о ничьей с «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
08 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

«Мы заработали важное очко для нас. Счастлив, что сегодня моя команда показала характер. Парни бились все 90 минут. Конечно, это не тот футбол, в который мы хотим играть, но в Красноярске трудно по-другому. Сегодня результат зависел от гола — забьёт ли какая-то команда. На таком поле тяжело забить два гола», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярская команда набрала 31 очко за 23 матча. «Родина» заработала 25 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Тренер «Родины» Зелькович высказался о цели клуба выйти в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android