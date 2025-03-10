«На таком поле тяжело забить два гола». Тренер «Родины» высказался о ничьей с «Енисеем»

Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч закончился со счётом 0:0.

«Мы заработали важное очко для нас. Счастлив, что сегодня моя команда показала характер. Парни бились все 90 минут. Конечно, это не тот футбол, в который мы хотим играть, но в Красноярске трудно по-другому. Сегодня результат зависел от гола — забьёт ли какая-то команда. На таком поле тяжело забить два гола», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярская команда набрала 31 очко за 23 матча. «Родина» заработала 25 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке.