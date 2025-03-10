Футболист «Факела» Божин показывал неприличный жест в матче с «Зенитом»
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин продемонстрировал неприличный жест по ходу игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
Фото: Скрин из трансляции
Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар».
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