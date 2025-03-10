Футболист «Факела» Божин показывал неприличный жест в матче с «Зенитом»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин продемонстрировал неприличный жест по ходу игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Фото: Скрин из трансляции

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар».