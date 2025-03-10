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Форвард «Динамо» Мх Агаларов: я смогу быть лучше Дзюбы — забью больше 230 мячей

Форвард «Динамо» Мх Агаларов: я смогу быть лучше Дзюбы — забью больше 230 мячей
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что сможет быть лучше форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, который накануне забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— На данный момент Дзюба самый лучший нападающий в истории в России?
— Не хочу никого обидеть, но скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счёт упорной работы. Не стоит обделять работу Артёма и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим.

— То есть Гамид Агаларов забьёт больше 230 мячей?
— Да. Мне по силам, — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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