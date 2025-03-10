«Факел» выпустил заявление относительно скандала в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Факела» опубликовала заявление относительно случившегося в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» расового скандала. Сообщалось, что футболист «Факела» Сергей Божин оскорбил полузащитника сине-бело-голубых Вендела на расовой почве.

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

Мы разные. В нашей команде есть французы, нидерландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнёра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

Мы все надеемся, что разум всё-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар».