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«Зенит» не обращался в КДК РФС по поводу отмены красной карточки Вендела

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не получал обращений от «Зенита» касательно удаления полузащитник Вендела. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«От «Зенита» пока не поступало заявлений по поводу отмены красной карточки Вендела», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар».