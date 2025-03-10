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Вендел приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Факелом»

Вендел приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Факелом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник «Зенита» Вендел приглашён на заседание комитета после удаления в матче 20-го туру РПЛ с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Факела» Якимова и официального лица клуба — неподобающее поведение команды. Рассмотрим удаление Вендела и администратора «Факела» Котова за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Вендел, Котов, судья Мешков и делегат матча приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за непристойный жест. Позже выяснилось, что его действия были спровоцированы расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся на поле. Также стало известно, что «Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком».

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