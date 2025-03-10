КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение игрока «Рубина» Даку после удаления

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неспортивное поведение нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.
«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста «Рубина» Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.
- 10 марта 2025
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