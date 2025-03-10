Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение игрока «Рубина» Даку после удаления

КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение игрока «Рубина» Даку после удаления
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неспортивное поведение нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста «Рубина» Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.

Материалы по теме
Видео
Дубль Даку и «паненка» Барко — в видеообзоре матча «Рубина» со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android