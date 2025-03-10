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Футболист «Спартака» Маркиньос сравнил стиль игры «Рубина» с «Атлетико Паранаэнсе»

Футболист «Спартака» Маркиньос сравнил стиль игры «Рубина» с «Атлетико Паранаэнсе»
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Футболист московского «Спартака» Маркиньос после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Рубином» сравнил стиль игры казанцев с бразильским «Атлетико Паранаэнсе». Игра проходила 9 марта в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Можно сравнить «Рубин» с «Атлетико Паранаэнсе», который тоже играет в оборонительный футбол. Непросто играть с командами, которые действуют в три центральных защитника, очень низко, за линией мяча. Тем не менее «Спартак» должен играть сконцентрировано и набирать три очка в каждой встрече», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков. «Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах.

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