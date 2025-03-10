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КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Пари НН» в адрес судьи

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Пари НН» в адрес судьи
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Пари НН» в адрес судьи матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором нижегородцы на своём поле принимали «Краснодар». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

«Болельщики «Пари НН» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка после 20 встреч. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.

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