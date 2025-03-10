Валерий Гладилин высказался о поражении «Спартака» в матче с «Рубином»
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«У «Спартака» была какая-то недооценка соперника. Команда Станковича сильнее по всем позициям, а «Рубину» в таблице уже ничего не надо. При любом раскладе выше седьмого места уже не поднимутся, поэтому играли ради своего престижа. Они одной игрой закрыли чемпионат, седьмое-восьмое место — провальный сезон для «Рубина». В первом тайме «Спартаку» надо было играть посерьёзнее, потому что фора в два мяча от такой команды — по сути, поражение было оформлено ещё в первом тайме», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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