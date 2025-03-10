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Гладилин: Станковичу не надо беречь игроков «Спартака» в Кубке перед матчем с «Зенитом»

Гладилин: Станковичу не надо беречь игроков «Спартака» в Кубке перед матчем с «Зенитом»
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым не стоит беречь своих игроков в матче Кубка России с «Акроном» из-за предстоящего матча РПЛ с «Зенитом». Игра в Кубке состоится 12 марта, в чемпионате — 16-го.

«Станковичу никого не надо беречь в Кубке с «Акроном» перед «Зенитом». Осталось 10 матчей, каждый выходит и играет в полную силу. Какие могут быть усталости после трёхмесячного перерыва? Надо выходить стартовым составом, а менять только тех, кто выпадает. Всё реально — обыграть и «Акрон», и «Зенит». Пока ничего не потеряно, надо в каждом матче биться, как во втором тайме с «Рубином», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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