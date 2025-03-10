«Ливерпуль» объявил о долгосрочном сотрудничестве с adidas

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта со спортивным брендом adidas, который станет официальным партнёром клуба. «Мерсисайдцы» уже сотрудничали с этой компанией, что отмечает клубная пресс-служба.

«Ливерпуль» и adidas договорились о новом многолетнем сотрудничестве, в рамках которого гигант спортивной одежды вновь станет официальным партнёром клуба. С 1 августа 2025 года наш клуб будет носить культовые три полоски — это уже третий раз в истории.

Adidas будет поставлять футбольные, тренировочные и повседневные комплекты для всех мужских, женских и детских команд «Ливерпуля», а также для сотрудников клуба.

«Ливерпуль» и adidas сотрудничали на протяжении нескольких успешных эпох: сначала с 1985 по 1996 год, а затем с 2006 по 2012 год. За это время «красные» завоевали множество наград, включая три титула чемпиона Англии и три победы в Кубке Англии.

Футбольная форма adidas является синонимом успеха «Ливерпуля», — написала клубная пресс-служба.