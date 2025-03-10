Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал потерю очков в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0). В самом конце игры капитан автозаводцев Равиль Нетфуллин не сумел реализовать 11-метровый.

«Если смотреть на игру в целом, мы провели хороший матч. Контролировали игру, не позволили сопернику создать моменты, сами доминировали, но, к сожалению, не реализовали свои шансы. Было достаточно моментов, даже пенальти — но не забили. Конечно, победа в таком матче сделала бы его для нас удачно завершённым и по игре, и по результату.

Тем не менее я поблагодарил ребят за проделанную работу. Капитан понимает, что мог решить эпизод, извинился перед командой в раздевалке. Мы его поддерживаем: Равиль провёл отличный матч, за исключением одного момента. Вратарь соперника тоже сыграл хорошо, это стоит отметить. Да, неприятно, когда доминируешь, а победить не удаётся, но всё впереди, будем двигаться дальше», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.