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Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал потерю очков в матче с «Уфой»

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал потерю очков в матче с «Уфой»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0). В самом конце игры капитан автозаводцев Равиль Нетфуллин не сумел реализовать 11-метровый.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

«Если смотреть на игру в целом, мы провели хороший матч. Контролировали игру, не позволили сопернику создать моменты, сами доминировали, но, к сожалению, не реализовали свои шансы. Было достаточно моментов, даже пенальти — но не забили. Конечно, победа в таком матче сделала бы его для нас удачно завершённым и по игре, и по результату.

Тем не менее я поблагодарил ребят за проделанную работу. Капитан понимает, что мог решить эпизод, извинился перед командой в раздевалке. Мы его поддерживаем: Равиль провёл отличный матч, за исключением одного момента. Вратарь соперника тоже сыграл хорошо, это стоит отметить. Да, неприятно, когда доминируешь, а победить не удаётся, но всё впереди, будем двигаться дальше», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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