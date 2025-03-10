«Его можно сравнить с Акинфеевым и Сафоновым». Тесленко — о голкипере «Рубина» Ставере

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о вызове одноклубника Евгения Ставера в национальную команду России на мартовский сбор.

«Меня не удивило его включение в этот состав. Он сделал много больших сейвов, в этом матче он нам помог. Надеюсь, в сборной увидят его потенциал. Его можно сравнить с Акинфеевым и Сафоновым, так как он хорошо играет ногами, знает, что нужно делать», — приводит слова Тесленко ТАСС.

В рамках мартовского учебно-тренировочного сбора национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии. Встреча состоится 25 марта.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.