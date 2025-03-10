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Главный тренер «Рубина» прокомментировал момент со вторым голом «Спартаку»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал момент со вторым голом «Спартаку»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал момент со вторым забитым голом в ворота московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой рубиновых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Момент со вторым голом? Проверили же, что не было офсайда. Спросите тогда на VAR, если плохо проверили. Что мы видели — проверили хорошо», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.

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