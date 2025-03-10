Whoscored представил символическую сборную 20-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Ростова». В составе символической команды сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку получил защитник ЦСКА Виллиан Роша — 8,7.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 20-го тура:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Алексей Сутормин («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Казымджан Караташ («Оренбург»)

Полузащитники: Ярослав Гладышев, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Максим Самородов («Ахмат»)

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Артём Дзюба («Акрон»)