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Whoscored представил символическую сборную 20-го тура РПЛ

Whoscored представил символическую сборную 20-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Ростова». В составе символической команды сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку получил защитник ЦСКА Виллиан Роша — 8,7.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 20-го тура:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Алексей Сутормин («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Казымджан Караташ («Оренбург»)

Полузащитники: Ярослав Гладышев, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Максим Самородов («Ахмат»)

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Артём Дзюба («Акрон»)

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