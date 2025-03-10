Тренер «Реала» Анчелотти назвал сроки восстановления Тибо Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру английского полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании, а также рассказал о сроках восстановления голкипера Тибо Куртуа.

«Беллингем вернулся в хорошей форме. У Куртуа есть небольшие проблемы, но я думаю, что он быстро восстановится к среде. Игра Беллингема была хорошей. Как я уже сказал, мне очень понравился первый тайм, потому что мы сильно прессинговали. Мы могли сделать счёт 3:0 после перехвата мяча, мы играли интенсивно и качественно. Во втором тайме мы снизили свой уровень», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.