Тренер «Реала» Анчелотти назвал сроки восстановления Тибо Куртуа
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру английского полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании, а также рассказал о сроках восстановления голкипера Тибо Куртуа.
Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:1 Диас – 45+2'
«Беллингем вернулся в хорошей форме. У Куртуа есть небольшие проблемы, но я думаю, что он быстро восстановится к среде. Игра Беллингема была хорошей. Как я уже сказал, мне очень понравился первый тайм, потому что мы сильно прессинговали. Мы могли сделать счёт 3:0 после перехвата мяча, мы играли интенсивно и качественно. Во втором тайме мы снизили свой уровень», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
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