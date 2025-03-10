Объявлены судейские назначения на первые матчи полуфинала Пути РПЛ Кубка России

РФС объявил судейские назначения на первые матчи полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Обе игры состоятся в среду, 12 марта. До стадии 1/2 финала Пути РПЛ дошли «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.