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Названы бригады арбитров на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Названы бригады арбитров на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игры этой стадии пройдут 11 и 12 марта.

11 марта (вторник)

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

12 марта (среда)

«Урал» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артём Любимов, АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Шадыханов, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

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