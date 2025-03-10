Источник: судей РПЛ проверили на полиграфе, теперь некоторых из них пожизненно отстранят

За 2024 год многие российские арбитры прошли проверку на полиграфе. Данную меру инициировал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев, сообщает «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, по итогам проверки на детекторе лжи к некоторым судьям возникли серьёзные вопросы. В связи с этим в 2025 году несколько арбитров, имена которых не разглашаются, могут быть пожизненно отстранены от футбольной работы.

Кроме того, появилась информация, что Каманцев лично консультировал главу Самарской области Вячеслава Федорищева, который позже публично заявил о коррупции в футбольном судействе.