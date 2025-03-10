Олег Кононов высказался о заменах в составе «Торпедо» в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал замены составе автозаводцев в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0).

— Были ли ошибки в выборе состава во втором тайме? Не запоздали ли вы с некоторыми заменами?

— В футболе всегда легко говорить «опоздал» или «не опоздал» после игры. В одних матчах решения сработали, в других — нет. Мы усилили игру заменами. Червяков, например, в начале второго тайма выглядел не так ярко, как нам хотелось бы. Галкин хорошо работал на тренировках, а сегодня получил шанс, создавал моменты, обострял, наносил удары. Забей он — говорили бы, что угадали. Тренер всегда находится под прицелом критики. Так получилось, что игроки не обеспечили тот результат, который нам хотелось бы. Важно, что команда старалась, создавала давление, пусть и не без ошибок. Могу только поблагодарить ребят за самоотдачу.

— Вы согласны с мнением, что «футбол — это не только хорошая игра, но и результат»?

— Конечно. В моём понимании, футбол — это игра с результатом. Болельщики хотят видеть и зрелищную игру, и доминацию, и три очка. Но бывают матчи, когда команда доминирует, а выигрывает соперник. Посмотрите статистику недавнего матча Лиги Чемпионов ПСЖ — «Ливерпуль»: у парижан было 27 ударов, но победил «Ливерпуль», пробив всего дважды. Подобных примеров достаточно. Футбол так устроен, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.