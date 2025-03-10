Червиченко: у «Спартака» очень слабая оборона, а за владение мячом очки не начислят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча между красно-белыми и «Рубином».

«Я не очень удивлён исходом матча «Рубин» — «Спартак». Не отношусь к комментаторам матча, которые бредили, что сейчас будет восьмая победа подряд при том, что «Спартак» уже горел в два мяча. Я видел проблемы ещё в матче с «Оренбургом», когда они в меньшинстве умудрились почти результативно угрожать воротам «Спартака». Это был опасный звонок, на который Станкович либо не обратил внимания, либо у него просто нет ресурсов на оборону.

У «Спартака» очень слабая оборона. Если нападение додавливает соперника так, что тому просто некогда атаковать, тогда всё нормально. Но «Рубин» построил свою игру на кинжальных выпадах — в итоге вынимаешь из сетки. Причём «Спартак» мог вытаскивать мяч из сетки уже на первой минуте. Не думал, что «Рубин» сможет обыграть «Спартак» в силу нападения красно-белых. «Рубин» выполнил свою задачу, тактически отошёл и поставил автобус. Зачем им куда-то лезть? Грамотно сыграли, а за владение мячом «Спартаку» очки не начислят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.