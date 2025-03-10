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В «Байере» сообщили, что Вирц получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов с «Баварией»

В «Байере» сообщили, что Вирц получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов с «Баварией»
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Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц получил травму и пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится во вторник, 11 марта. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Флориану Вирцу предстоит провести некоторое время на бровке. Не падай духом и возвращайся сильнее, Фло!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

21-летний немец в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 39 матчах. Действующее соглашение Вирца с леверкузенским «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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