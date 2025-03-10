Кечинов: если «Спартак» проиграет «Зениту», будет тяжело бороться за золотые медали РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2), а также поделился мыслями о предстоящей игре красно-белых с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата.

«Было понятно, что «Спартаку» будет очень тяжело в Казани. Первый тайм показал, что «Рубин» хотел продемонстрировать хороший футбол с первых минут. Ошибка Денисова привела к забитому мячу, после чего «Рубин» ещё больше окрылился и начал ещё атаковать. Второй тайм «Спартак» провёл гораздо лучше первого. Красно-белые стали чаще атаковать и показывать тот футбол, который мы привыкли видеть в последнее время. Если в следующем матче «Спартак» проиграет «Зениту», будет очень тяжело бороться за золотые медали. Поэтому на данном этапе это будет главным матчем сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.