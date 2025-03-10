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Кечинов: если «Спартак» проиграет «Зениту», будет тяжело бороться за золотые медали РПЛ

Кечинов: если «Спартак» проиграет «Зениту», будет тяжело бороться за золотые медали РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2), а также поделился мыслями о предстоящей игре красно-белых с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Было понятно, что «Спартаку» будет очень тяжело в Казани. Первый тайм показал, что «Рубин» хотел продемонстрировать хороший футбол с первых минут. Ошибка Денисова привела к забитому мячу, после чего «Рубин» ещё больше окрылился и начал ещё атаковать. Второй тайм «Спартак» провёл гораздо лучше первого. Красно-белые стали чаще атаковать и показывать тот футбол, который мы привыкли видеть в последнее время. Если в следующем матче «Спартак» проиграет «Зениту», будет очень тяжело бороться за золотые медали. Поэтому на данном этапе это будет главным матчем сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
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