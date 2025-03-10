Колыванов: поражение «Спартака» не вызвало удивление, «Рубин» — крепкий орешек
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«У «Спартака» постоянно проходят сложные матчи с «Рубином», поэтому нельзя сказать, что поражение красно-белых вызвало удивления. В первом пропущенном мяче футболисты «Спартака» допустили ошибку и привезли гол сами себе, но при этом команда играла в своём стиле и имела моменты. Однако надо отдать должное «Рубину», который играет достаточно организованно, и их оборону очень сложно вскрыть. «Рубин» — крепкий орешек, плюс у них есть Даку, который много забивает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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