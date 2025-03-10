Валерий Кечинов: Вендел подвёл «Зенит», он должен сдерживать эмоции

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче с «Факелом» (2:0). Бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам в ответ на расистские оскорбления, за что получил красную карточку.

«Для нашего чемпионата Вендел — звезда. Он должен сдерживать эмоции. Ведь футбол — эмоциональная игра: болельщики других клубов тебя недолюбливают и провоцируют. Ты должен сдерживать себя и быть готовым психологически. Вендел подвёл команду, потому что это ключевой футболист для «Зенита». В матче со «Спартаком» его будет не хватать «Зениту», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.