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Валерий Кечинов: Вендел подвёл «Зенит», он должен сдерживать эмоции

Валерий Кечинов: Вендел подвёл «Зенит», он должен сдерживать эмоции
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче с «Факелом» (2:0). Бразилец показал неприличный жест воронежским болельщикам в ответ на расистские оскорбления, за что получил красную карточку.

«Для нашего чемпионата Вендел — звезда. Он должен сдерживать эмоции. Ведь футбол — эмоциональная игра: болельщики других клубов тебя недолюбливают и провоцируют. Ты должен сдерживать себя и быть готовым психологически. Вендел подвёл команду, потому что это ключевой футболист для «Зенита». В матче со «Спартаком» его будет не хватать «Зениту», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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