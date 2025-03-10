Вратарь «Барселоны» тер Штеген выступил с заявлением на фоне слухов об измене жены

32-летний вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген выступил с публичным заявлением на фоне слухов в испанских СМИ, что ему изменила жена.

«Уважаемая общественность, я потрясён и разочарован плохим управлением и отсутствием руководства и контроля в медиакомпании Catalunya Radio & 3Cat Group. Они занимаются распространением ложных новостей и нарушением личных прав.

Журналисты этого радио — лжецы, которые распространяют ложные новости, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и её репутацию.

Никакой неверности со стороны Даниэлы не было. Не было никаких измен. Это факт. Мы с Дани решили пойти разными путями по совместному решению, при этом мы поддерживаем дружескую связь.

Совершенно неприемлемо, что ведущие государственные СМИ распространяют эту информацию, в которой Даниэлу ложно обвиняют и подвергают нападкам. Ущерб непоправим», — написал тер Штеген в соцсетях.