Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» тер Штеген выступил с заявлением на фоне слухов об измене жены

Вратарь «Барселоны» тер Штеген выступил с заявлением на фоне слухов об измене жены
Комментарии

32-летний вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген выступил с публичным заявлением на фоне слухов в испанских СМИ, что ему изменила жена.

«Уважаемая общественность, я потрясён и разочарован плохим управлением и отсутствием руководства и контроля в медиакомпании Catalunya Radio & 3Cat Group. Они занимаются распространением ложных новостей и нарушением личных прав.

Журналисты этого радио — лжецы, которые распространяют ложные новости, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и её репутацию.

Никакой неверности со стороны Даниэлы не было. Не было никаких измен. Это факт. Мы с Дани решили пойти разными путями по совместному решению, при этом мы поддерживаем дружескую связь.

Совершенно неприемлемо, что ведущие государственные СМИ распространяют эту информацию, в которой Даниэлу ложно обвиняют и подвергают нападкам. Ущерб непоправим», — написал тер Штеген в соцсетях.

Материалы по теме
Капелло: подозрения в помощи судей «Барселоне» нормальны, ведь они платили Негрейре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android