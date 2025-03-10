Игорь Колыванов: Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Даку за шею

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал эпизод с обоюдными удалениями в матче 20-го тура РПЛ «Рубина» и «Спартака» (2:1). Защитник красно-белых Алексис Дуарте и форвард казанцев Мирлинд Даку получили по красной карточке после стычки на 75-й минуте.

«Я считаю, что в моменте с удалением Даку ничего вообще не сделал. Это абсолютно глупая карточка — не было никаких предпосылок для удаления Даку. Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Мирлинда за шею. Если бы он устоял на ногах, никто бы карточек не получил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.