Игорь Колыванов: Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Даку за шею
Поделиться
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал эпизод с обоюдными удалениями в матче 20-го тура РПЛ «Рубина» и «Спартака» (2:1). Защитник красно-белых Алексис Дуарте и форвард казанцев Мирлинд Даку получили по красной карточке после стычки на 75-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«Я считаю, что в моменте с удалением Даку ничего вообще не сделал. Это абсолютно глупая карточка — не было никаких предпосылок для удаления Даку. Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Мирлинда за шею. Если бы он устоял на ногах, никто бы карточек не получил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 10 марта 2025
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:47
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:09
-
14:50
-
14:30
-
14:13
-
13:53
-
13:35
-
13:31
-
13:10
-
13:07
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:05
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:07
-
10:50