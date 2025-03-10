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Игорь Колыванов: Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Даку за шею

Игорь Колыванов: Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Даку за шею
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал эпизод с обоюдными удалениями в матче 20-го тура РПЛ «Рубина» и «Спартака» (2:1). Защитник красно-белых Алексис Дуарте и форвард казанцев Мирлинд Даку получили по красной карточке после стычки на 75-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Я считаю, что в моменте с удалением Даку ничего вообще не сделал. Это абсолютно глупая карточка — не было никаких предпосылок для удаления Даку. Дуарте повёл себя некрасиво — взял и бросил Мирлинда за шею. Если бы он устоял на ногах, никто бы карточек не получил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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