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Анчелотти: у Винисиуса впереди великое будущее, потому что он постоянно совершенствуется

Анчелотти: у Винисиуса впереди великое будущее, потому что он постоянно совершенствуется
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о статистических показателях бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне.

«У него впереди великое будущее, потому что он очень рано достиг этих показателей, сражаясь и совершенствуясь с каждым сезоном. Он заслужил это, потому что, помимо всего прочего, он хороший парень», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 37 матчах «сливочных» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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