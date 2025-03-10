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Олег Кононов: у «Торпедо» нет возможности заниматься на натуральном газоне

Олег Кононов: у «Торпедо» нет возможности заниматься на натуральном газоне
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0) высказался о тренировках автозаводцев на синтетических газонах.

— Как влияет тип покрытия на подготовку команды к тому или иному матчу? Отличается ли недельный цикл подготовки?
— Мы тренируемся на искусственном поле, у нас нет возможности заниматься на натуральном газоне. Сейчас такие технологии, что современные искусственные покрытия хорошего качества мало чем уступают натуральным. Главное — их состояние.

В Новороссийске поле было неплохим, но в прошлом году мне оно показалось лучше. Сегодняшний газон в Химках ещё не в идеальном состоянии, но всегда славился качеством. Обеим командам было непросто. Конечно, нам было несколько сложнее, потому что пришлось больше атаковать против команды, игравшей от обороны, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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