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Защитник «Спартака» Бабич сыграл в шахматы с известной шахматисткой Горячкиной

Защитник «Спартака» Бабич сыграл в шахматы с известной шахматисткой Горячкиной
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич сыграл в шахматы с известный российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Вице-чемпионка мира обыграла футболиста в своей дисциплине.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за «Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», в активе которого 43 очка.

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