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Тренер «Реала» Анчелотти оценил прогресс Орельена Тчуамени

Тренер «Реала» Анчелотти оценил прогресс Орельена Тчуамени
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о прогрессе французского полузащитника команды Орельена Тчуамени в нынешнем сезоне.

«У Тчуамени очень твёрдый характер, он сильная личность. Он трудолюбив, серьёзен и профессионален. Орельен очень хорошо справляется с критикой. Сейчас он неплохо играет на мяче. Нам пришлось испытать его и без мяча, и он впечатляет. Пара Модрич — Тчуамени очень хороша», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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