Николай Наумов считает, что рекорд Дзюбы не будет побит ещё 10-15 лет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Рекорд Дзюбы — очень большое событие в российском футболе! Думаю, что этот рекорд не будет побит ещё лет 10-15. Это заслуживает уважения со стороны Артёма. Каким бы он ни был человеком, потому что я не всегда поддерживаю его эпатажные выходки, но это большой футболист для России. Неслучайно он добился такого результата», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.