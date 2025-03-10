Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов считает, что рекорд Дзюбы не будет побит ещё 10-15 лет

Николай Наумов считает, что рекорд Дзюбы не будет побит ещё 10-15 лет
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Рекорд Дзюбы — очень большое событие в российском футболе! Думаю, что этот рекорд не будет побит ещё лет 10-15. Это заслуживает уважения со стороны Артёма. Каким бы он ни был человеком, потому что я не всегда поддерживаю его эпатажные выходки, но это большой футболист для России. Неслучайно он добился такого результата», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дзюба побил российский рекорд по голам. А далеко ли до элитного клуба мировых легенд?
Дзюба побил российский рекорд по голам. А далеко ли до элитного клуба мировых легенд?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android