Сборная России сыграет с Гренадой, также обсуждался вариант с Танзанией

Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Гренады. Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Об этом информирует телеграм-канал Sport Baza, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отметим, что также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании. Однако в итоге выбран вариант с Гренадой, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Соседи Гренады в рейтинге — Непал, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Ранее о вероятности проведения ещё одного товарищеского матча сообщал главный тренер сборной России Валерий Карпин. При этом официально уже известно, что 25 марта Россия проведёт товарищеский матч со сборной Замбии.