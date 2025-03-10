Колыванов: Дзюба — красавчик! Артём сделал многое для развития российского футбола

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба — красавчик! Он мне всегда импонировал как футболист. Артём сделал многое для развития российского футбола за сборную и клубы, где выступал. Он везде забивал и был лидером. В матче с «Крыльями Советов» было приятно видеть, что Дзюба отрабатывает, идёт в подкаты и цепляется за мячи. Нельзя сказать, что человеку под 40 лет. Это большой профессионал!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.