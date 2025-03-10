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Орлов: можно восхищаться Дзюбой как спортсменом, но как человеком — я бы воздержался

Орлов: можно восхищаться Дзюбой как спортсменом, но как человеком — я бы воздержался
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Поздравим Артёма Дзюбу! Рекорд подчёркивает его мастерство и удивительное качество Артёма как спортсмена. Вспомните, сколько раз он попадал в неловкие ситуации, причём бывало, что он и сам оказывался в этом виноват. Как бы там ни было: уход из «Спартака», аренда из «Зенита» от Роберто Манчини — и после этого он становится одним из лучших на ЧМ‑2018 в сборной России.

То есть ему нужен вызов. И он умеет собраться. Сейчас вот — «Акрон». Но это мотивирует Артёма! Он хочет доказать и доказывает. Я, например, убеждён, что, если сейчас сборная России будет играть в официальных турнирах, Карпин вынужден будет брать Дзюбу. Потому что другого такого центрального нападающего нет. В общем, можно восхищаться им как спортсменом. Как человеком — я бы воздержался», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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