Объявлен первый соперник сборной России на 2025 год

Сборная России официально объявила имя нового соперника на мартовский сбор. Так, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Гренады. Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

Ранее в СМИ появилась информация, что также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании. Однако в итоге выбран вариант с Гренадой, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Соседи Гренады в рейтинге — Непал, а также Сент-Винсент и Гренадины.

На ближайшем сборе ещё одним соперником сборной России станет команда Замбии. Встреча состоится 25 марта.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.