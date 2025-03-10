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Объявлен первый соперник сборной России на 2025 год

Объявлен первый соперник сборной России на 2025 год
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Сборная России официально объявила имя нового соперника на мартовский сбор. Так, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Гренады. Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

Ранее в СМИ появилась информация, что также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании. Однако в итоге выбран вариант с Гренадой, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Соседи Гренады в рейтинге — Непал, а также Сент-Винсент и Гренадины.

На ближайшем сборе ещё одним соперником сборной России станет команда Замбии. Встреча состоится 25 марта.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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