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Черданцев сравнил достижение Дзюбы в российском футболе и возможный рекорд Овечкина в НХЛ

Черданцев сравнил достижение Дзюбы в российском футболе и возможный рекорд Овечкина в НХЛ
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев сравнил достижение Артёма Дзюбы по голам в российском футболе с возможным рекордом хоккеиста Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Если сравнивать с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идёт на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать.

Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы – это, конечно, очень круто. 234 банки положить – это дорогого стоит», – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 9 марта, 36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:1) забросил свою 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах. До единоличного рекорда НХЛ ему осталось забить девять голов.

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